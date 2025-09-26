Ремонтират двора на училището в с. Войводиново

С 180 000 лева ще бъде обновен дворът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Войводиново. Средствата бяха одобрени от Общински съвет – Марица в актуализация на бюджета.

Проектът предвижда цялостна вертикална планировка, изграждане на две нови спортни игрища за баскетбол и волейбол с обща площ от 900 кв. м, както и подмяна на старите площадки пред входовете на училището.

Кметът на общината Димитър Иванов подчерта, че ремонтът е спешен заради сигнали от родители за контузии на деца, причинени от лошото състояние на двора. В училището учат 164 деца, а работата ще започне веднага след осигуряване на средствата.

Припомняме, че преди около 3 години училището във Войводиново бе ремонтирано със 680 000 лева.

Историата на шоколото е много интересна. На 2 декември 1934 г. в селото се открива Народен селски университет – нещо ново и много значимо за момента. Учителят Димо Петров чете лекции по история и география, а учителката Бойка Вълкова – чете лекции по обществено здраве и възпитание. Цялята история може да прочетете ТУК.