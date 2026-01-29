Дадоха под наем Антовата къща за срок от десет години

Общинската администрация ще организира конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на възрожденската Антова къща в Стария град. Общинските съветници приеха предложението на зам.-кмета по строителство Хакъ Сакъбов паметникът на културата да бъде предоставен за стопанисване срещу скромните 270 евро без ДДС на месец, но срещу ангажимент за пълната му реставрация, ведно със стенописите на карикатуриста Борис Димовски в интериора. Бъдещият наемател следва да направи художествена галерия.

Фаворит в процедурата е дружеството „Евро баланс трейд“ , ползвало досега къщата в архитектурния резерват с 5-годишен договор за наем, изтекъл на 2 март миналата година. Именно това е фирмата, внесла писмо в общината с молба за провеждане на нова процедура за отдаване под наем. До този момент наемателят е изпълнил заложените преди пет години мерки за опазване и поддържане на възрожденската къща. Има и съгласуван от Министерството на културата инвестиционен проект за реставрация на фасадите, оградните зидове и художествената реставрация, включително и стенописите на Борис Димовски. Именно мерки за реставрация на фасадни и оградни зидове, художественото изписване на интериора, опазването и съхранението на обзавеждането в къщата ще бъдат заложени като основен критерии за класиране на участниците в конкурса. Което прави „Евро баланс трейд“ сигурен бъдещ наемател, тъй като фирмата може да приложи КСС към предложението си с план за действие, които следва да реализира със собствени средства и за които има документална готовност.