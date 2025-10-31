25-годишен мъж е зад волана на автомобила „Кадилак“, който тази сутрин се заби в дърво пред Мол „Марково тепе“ в центъра на Пловдив. Това съобщиха преди минути от Областната дирекция на МВР – Пловдив.

Пробата с дрегер е отчела наличие на алкохол над допустимите 1,2 промила. Водачът е дал и кръвна проба за химически анализ. Той е задържан за 24 часа в ареста на Второ районно управление, а по случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът стана около 3 часа през нощта. По данни на полицията, автомобилът първо блъснал друга кола на кръстовището между бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“, след което продължил и се ударил в дърво на кръстовището с ул. „Гладстон“.

При произшествието няма пострадали, нанесени са само материални щети по колите и общинската инфраструктура. Работата по случая продължава.

снимка: фейсбук