Oттеглят Бюджет 2026

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от правителството. Заедно с него се оттеглят и законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

Решението бе взето на неприсъствено заседание на кабинета. От МС уточняват, че решението вече е изпратено до парламента. След като Народното събрание го приеме, правителството ще стартира нова бюджетна процедура.

Припомняме, че проектобюджетите бяха внесени в парламента без да са съгласувани със социалните партньори. Заседанието на тристранния съвет не се състоя заради бойкот от страна на работодателските организации. Въпреки това законопроектите бяха гласувани почти скоропостижно в ресорните комисии и на първо четене в пленарната зала. „Малките бюджети“ за здравеопазването и държавното осигуряване дори бяха разгледани на второ четене в съответната бюджетна комисия. Заседанието за второ четене на държавния бюджет бе изтеглено значително по-рано от обявения час, но депутати от ПП–ДБ го осуетиха и в същия ден организираха първия от двата големи протеста срещу бюджетната политика.