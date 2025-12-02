РЗК-Пловдив открива „Занаяти с бъдеще“

Регионална занаятчийска камара – Пловдив отправя покана към всички ценители на българското наследство за една вдъхновяваща среща. От 1 до 7 декември 2025 г., фоайето на етаж 1 в Дом на културата „Борис Христов“ ще се превърне в галерия на младите творци. Изложбата „Занаяти с бъдеще“ ще представи постиженията на децата, преминали обучение по проекта „Занаятчийско училище – Пловдив“.

ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ Е ДНЕС – 2 ДЕКЕМВРИ, ОТ 17:30 ЧАСА

Изложбата е резултат от интензивното обучение, което превърна традиционните занаяти в модерен език за изразяване. Представените експонати демонстрират как децата, включително и тези със Синдром на Даун, са усвоили и пречупили през своето въображение древните техники. В свят, доминиран от дигиталното, тези ръчно изработени изделия са топло напомняне за непреходната стойност на съхранената култура.

Проектът „Занаятчийско училище“ е изграден върху философията, че занаятът е живо културно наследство, което трябва да се предава, за да пази българската идентичност.

По време на ателиетата, малките майстори се докоснаха до широк спектър от занаяти, сред които:

Керамика и грънчарство: Усвояване на работа с глина и изработване на мозайки.

Текстил: Хоризонтален, вертикален стан, както и техники за мокро и сухо плъстене.

Декоративни изкуства: Рисуване върху стъкло, писани яйца, иконопис и изработване на накити.

Дървообработване: Първи стъпки в дърворезбата.

Национален костюм: Създаване на елементи с орнаменти от гайтан.

Пекарство/Сладкарство: Занаятът, който храни и радва.

„Всяка творба е носител на тиха история – за първите опити, за радостта от постигнатия успех, за момента, в който детето осъзнава, че трудът е едновременно игра, изкуство и самоувереност. Нашата цел е не просто да научим техника, а да изградим мост между миналото и бъдещето, по който уверено да вървят новите поколения творци“, споделят от екипа на РЗК -Пловдив.

Проект „Занаятчийско училище – Пловдив“ се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Регионална занаятчийска камара-Пловдив кани гражданите и гостите на Пловдив да се потопят в тази неподправена, чиста и ръчно направена красота.