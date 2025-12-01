Протестът в София отново обедини хиляди

Огромно множество се е събрало в София на втория протест срещу предложения от управляващите Бюджет 2026. „Триъгълника на властта“ около Ларгото е препълнен с хора при засилено полицейско присъствие. В първите два часа, в които се събират хора, недоволството се изразява по мирен начин. Хилядите млади и възрастни носят плакати срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов, водещите фигури в „Ново Начало“ и в ГЕРБ. Много от тях са с български и европейски знамена.

Също както изразените в цялата страна искания, протестът е насочен срещу властта, но в подкрепа на европейското бъдеще на България. По-рано през деня Асен Василев заяви, че иска единствено промяна в бюджета, но не и оставка на правителството, но много от скандиращите и говорещите на сцена са с очаквания именно за оставка на управляващите в кабинета Желязков.

снимка: Дневник