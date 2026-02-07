Първото тържествено богослужение на новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез – Негово Високопреосвещенство монсеньор Румен Станев ще се състои на 7 февруари от 11:00 часа в католическата катедрала „Свети Лудвиг“ в Пловдив.

За събитието ще пристигнат кардиналът на Белград Ладислав Немет, архиепископът на Букурещ монс. Аурел Перка, епископът на Скопие монс. Киро Стоянов, монс. Мишел Аун от Ливан, гости от Ватикана и други. В катедралата ще присъстват представители на общинските и гражданските власти на Пловдив, посланици и представители на бизнеса. Сред поканените са членове на БПЦ, на мюсюлманското вероизповедание и на арменската църква.

В тържествената литургия ще участват апостолическият нунций в България монс. Лучано Суриани, досегашният Софийско-Пловдивски епископ монс. Георги Йовчев, Никополският епископ монс. Страхил Каваленов, монс. Петко Вълов, епископ за католиците от византийско-славянски обред и монс. Христо Пройков, почетен епископ.

В началото на службата ще бъде прочетена на български език папската була, с която монс. Румен Станев е назначен за епископ. Досегашният епископ монс.Георги Йовчев ще предаде пасторала, епископският жезъл на апостолическия нунций, който ще го връчи на новия епископ монс. Румен Станев. Със сядането си на катедрата той символично ще поеме епископската власт над диоцеза. След това различни представители – свещеници, монаси, монахини и представители на верните/миряните/ ще го поздравят, като така символично ще признаят неговото служение и авторитет.

Припомняме, че декретът за назначението на духовника Станев на длъжността бе прочетен на 7 януари от Апостолическия нунций в България монсеньор Лучано Суриани по време на молитвено богослужение именно в катедралния храм „Свети Лудвиг“, където присъстваха десетки католици.

Очаква се първата тържествена служба на новия епископ да събере вярващи от Пловдив, Раковски и цялата страна.

Кой е монсеньор Румен Станев

Негово Високопреосвещенство монсеньор Румен Станев е роден на 19 август 1973 г. в Калояново, Пловдивска област, в католическо семейство. Богословското си образование получава в Рим, в Папския Урбански университет. Ръкоположен е за свещеник през 1999 г. в катедралата „Свети Лудвиг“ в Пловдив.

Той има дългогодишен пастирски и обществен опит, свързан най-вече с Раковски, и е сред водещите фигури в социалната дейност на Католическата църква у нас като президент на „Каритас България“.

През 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ, а през юли 2025 г. той поема управлението на диоцеза като диоцезален администратор, преди да бъде утвърден като негов епископ.

Какво означава това за католическата общност

Епископът е духовният водач на диоцеза и носи отговорност за пастирската грижа, социалната мисия и обществения диалог на Католическата църква в региона. Назначението на монсеньор Станев се възприема като знак за приемственост, стабилност и засилен фокус върху семейството, децата и социалната солидарност.