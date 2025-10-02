Вътрешният министър Даниел Митов проведе съвещание с представители на ключови институции заради усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за опасни валежи. В срещата участваха министерствата на околната среда, регионалното развитие, транспорта, енергетиката, както и експерти от НИМХ и Националното сдружение на общините.

От Европейската система за предупреждения при наводнения е постъпила информация за очаквано усложняване на ситуацията на 3 октомври в няколко области. Синоптиците съобщават, че в Западна България дъждът ще премине в мокър сняг, а за утре е обявен оранжев код за половината страна и жълт за останалата. В морето се очакват вълни до 5 метра, а на Витоша – силен горолом.

Митов подчерта, че институциите трябва да са в пълна готовност, за да се гарантира безопасността на хората и да се ограничат щетите. Ще бъдат докладвани актуалните данни за времето, състоянието на напоителната система, пътната и железопътната инфраструктура, енергийните доставки и мерките за реакция на местно ниво.