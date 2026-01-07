МФ: Периодът на двойно обращение на левове и евро няма да се удължава

Министерството на финансите опроверга твърденията за готвена промяна в срока за двойно обращение на лева и еврото. От ведомството заявиха, че не са провеждани и не се планират срещи за удължаване на едномесечния период, в който двете валути ще се използват едновременно.

От Министерството на финансите подчертават, че категорично се противопоставят на опитите името на институцията да бъде използвано за политически манипулации и подвеждане на обществото.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото, от 1 януари 2026 г. официалната валута в България става еврото, а периодът на двойно обращение на лев и евро ще продължи точно един месец. Срокът е определен след обществено обсъждане и е съгласуван с Българската народна банка, Европейската комисия и Европейската централна банка.

От финансовото министерство напомнят, че едномесечният период е стандартна практика при въвеждането на еврото и призовават гражданите да се информират само от официални източници.