КЗП пусна новата версия на сайта kolkostruva.bg

Комисията за защита на потребителите представи обновената версия на сайта kolkostruva.bg, който позволява ежедневно сравнение на цените на основни стоки. Новата платформа предоставя актуална информация за цените в търговските обекти в страната и е създадена в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото. Целта ѝ е да повиши прозрачността на пазара и да улесни потребителите при проследяване на ценовите промени.

Системата събира и обработва големи обеми от данни – милиони записи дневно от различните търговски вериги. Потребителите могат лесно да проверят цените, като изберат населеното място и конкретния продукт. За всеки от 101-те основни артикула се показват цените за текущия и предходния ден, както и дали продуктът е в промоция.

Сайтът е напълно безплатен и достъпен без регистрация на адрес kolkostruva.bg, като е оптимизиран за използване от различни устройства. От КЗП уточняват, че новата версия е надградена с по-добър дизайн, по-бърз достъп до информация и по-устойчива технологична инфраструктура.