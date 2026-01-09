КЗП и НАП влязоха в магазини и паркинги

Проверките на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите във връзка с въвеждането на еврото продължават и днес, като контролните органи отчитат нови случаи на необосновано повишение на цените.

По данни на Цветислава Лакова от КЗП, само тази сутрин в София са проверени 14 търговски обекта, като при пет от тях е установен необясним ръст на цените. Паралелно с това са започнали проверки и на онлайн търговци, включително сайтове за сладкарски изделия. Контролът обхваща и паркинги в цялата страна. От над 80 проверени обекта, в 15 е отчетено поскъпване до 50%, а в един от случаите увеличението надхвърля този праг. До момента КЗП е издала повече от 80 наказателни постановления, като санкциите са в минимален размер заради първо нарушение. При повторни случаи глобите ще бъдат значително по-високи.

Глоби до 1 млн. лв. при спекула около еврото

От комисията уточняват, че проверките ще продължат поне до 8 август, а при необходимост и след тази дата. По думите на Лакова повишение на цените се счита за допустимо само при наличие на обективни икономически причини като по-високи разходи за електроенергия или наеми. В повечето случаи обаче търговците не са представили доказателства за подобни фактори.

От своя страна Анна Митова от НАП съобщи, че приходната агенция извършва между 300 и 400 проверки дневно в различни търговски обекти. Наложените от НАП санкции към момента възлизат на близо 200 хиляди лева. Проверките в зимните курорти също са активни, като тази година са започнали по-рано от обичайното. Сред основните акценти остава спазването на правилата при въвеждането на еврото и предотвратяването на спекулативно поскъпване. По думите ѝ все повече търговци вече поддържат наличности в евро.

Контролът е насочен и към училищните столове. До момента са проверени 15 в страната, като при пет от тях е установено необосновано увеличение на цените. В три случая вече е заявено, че старите цени ще бъдат възстановени, а родителите ще получат обратно надвзетите суми.