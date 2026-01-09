Емоционален другар, задвижван от изкуствен интелект

Изкуственият интелект все повече навлиза в човешкия живот и става част от ежедневното общуване. Станаха известни случаи, в които хората имат романтични връзки с ИИ. Той дори бе замесен в случай на самоубийство в САЩ. Въпрос на време беше да се появят и „домашни любимци“ с изкуствен интелект. Тук обаче не става дума за робот-котка или робот-куче, а за симпатично пухкаво създание, което говори, слуша и успокоява собственика си.

В свят, в който дигиталната свързаност все по-често върви ръка за ръка със социална изолация, темата за самотата заема все по-централно място. Пандемията показа колко крехки могат да бъдат човешките връзки и колко трудно е понякога да се изгради емоционална близост. Именно тук се появява една необичайна алтернатива – емоционален спътник, задвижван от изкуствен интелект.

Пухкавото топче Fuzozo

На тазгодишното изложение CES компаниите Tuya и Robopoet представиха малко, пухкаво устройство, създадено с една основна цел – да бъде „емоционален другар“ за своя притежател. Името му е Fuzozo, а ролята му далеч надхвърля тази на обикновена играчка.

Fuzozo е проектиран да слуша, да реагира и да изгражда емоционална връзка с човека срещу себе си. Той комуникира както чрез говорим език, така и чрез собствен звуков „диалект“, което неизбежно напомня за някогашните интерактивни играчки, но на съвсем различно технологично ниво. Устройството разполага с микрофон и високоговорител, реагира на допир с вибрации, наподобяващи мъркане, а очите му представляват малки дисплеи, които визуално изразяват различни „настроения“.

Зад интелигентното поведение на Fuzozo стои облачна платформа с ИИ модели, които му позволяват постепенно да развива собствен характер. Първоначално устройството беше ограничено до Wi-Fi връзка, което сериозно намаляваше функционалността му извън дома. С новата версия, показана на CES, този проблем е решен чрез добавяне на клетъчна свързаност, което позволява на дигиталния спътник да бъде активен навсякъде.

Потребителите могат не само да общуват директно с Fuzozo, но и да използват мобилно приложение, чрез което да следят развитието му и да споделят лични мисли под формата на дигитален дневник. Целта е с времето да се изгради усещане за взаимност и „растяща“ връзка между човек и машина.

Устройството се предлага в няколко цветови варианта, като всеки от тях задава различна начална насока за характера му. Оттам нататък развитието остава в ръцете на собственика. Интересна добавка е и възможността два Fuzozo да се „запознаят“ чрез NFC, когато се допрат един до друг, което отваря нови форми на взаимодействие между потребителите.

Макар подобна концепция да не е универсално решение, за по-интровертните хора или за онези, които търсят ненатрапчива форма на емоционална подкрепа, Fuzozo може да се окаже неочаквано подходящ спътник. Лек и преносим, той може да бъде закачен на чанта, а дори при подмяна на устройството, натрупаната „личност“ може да бъде прехвърлена – така че дигиталният приятел да не бъде изгубен.

Снимки: Creative Hangzhou/Facebook