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КФН отне застрахователния лиценз на „ДаллБогг: Живот и здраве“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:20ч, вторник, 9 юни, 2026
0 198 Преди по-малко от минута

КФН отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на „ДаллБогг: Живот и здраве“. Решението е взето днес, съобщиха от Комисията. То е в следствие на поредица от надзорни мерки срещу дружеството заради констатирани нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение.

„ДаллБогг: Живот и здраве“ е със забрана за сключване на нови застрахователни и презастрахователни договори от април. От КФН посочиха, че предприетите действия са насочени към защита на интересите на клиентите и гарантиране на финансовата стабилност на дружеството.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:20ч, вторник, 9 юни, 2026
0 198 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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