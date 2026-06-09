КФН отне застрахователния лиценз на „ДаллБогг: Живот и здраве“

КФН отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на „ДаллБогг: Живот и здраве“. Решението е взето днес, съобщиха от Комисията. То е в следствие на поредица от надзорни мерки срещу дружеството заради констатирани нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение.

„ДаллБогг: Живот и здраве“ е със забрана за сключване на нови застрахователни и презастрахователни договори от април. От КФН посочиха, че предприетите действия са насочени към защита на интересите на клиентите и гарантиране на финансовата стабилност на дружеството.