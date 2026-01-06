Двама изгубиха по едно око заради новогодишни пиратки

Двама мъже на 43 години загубиха зрението на едното си око след инциденти с пиратки – единият в Сандански, другият в София. И двамата са били оперирани спешно в ИСУЛ, но уврежданията са се оказали необратими.

„Пиротехническите средства не са безобидни – те могат да причинят тежки травми на хората, а не само да стресират домашните животни“, коментира доц. д-р Борислав Кючуков, началник на Клиниката по очни болести.

Тежко е било и дежурството в спешното отделение, където екипите се бориха за живота на 40-годишен мъж, пострадал след побой и приет в кома. След спешна трахеотомия той е стабилизиран и преместен за продължаващо лечение.