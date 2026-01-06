АктуалноГрадътНовини

44-годишен пловдивчанин извади Богоявленския кръст

13:31ч, вторник, 6 януари, 2026
1 288 Преди по-малко от минута

44-годишният Росен Генов извади кръста от ледените води на Марица в Пловдив в днешния рекорден по интерес към ритуала Йордановден. Близо 160 души се събраха до момента на хвърлянето и скочиха след разпятието в дълбоките по това време на годината води.

До кръста пръв достигна пловдивчанинът Росен Генов, женен, безработен, който пожела на себе си здраве и на всички участници в ритуала да се държат заедно. Това е неговото пето участие в Богоявленския ритуал, но за първи път хваща кръста. На сцената с митрополит Николай се качи и най-малкият скочил за кръста днес – 12-годишният Петър Петров.

След религиозната част участниците се събраха на хоро, пяха химна и скандираха „Българи юнаци“ в по-плитката част на реката.

