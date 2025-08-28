България на второ място в ЕС по хора в риск от бедност

Близо 38% от българите, живеещи в риск от бедност, не могат да си позволят пълноценно хранене – показват данните на Евростат за 2024 година. Това поставя страната ни на второ място в Европейския съюз по този тревожен показател, непосредствено след Словакия, където делът е близо 40%.

Според методологията на Евростат, става въпрос за хора, които не могат да си осигурят месо, риба или техен вегетариански заместител през ден – стандартен критерий за нормално хранене. Това е част от по-широкия индикатор за материални лишения и социално изключване.

Унгария заема третото място с малко над 37% от населението в риск от бедност, което не може да си позволи адекватно хранене.

Средният дял на хората в това положение в Европейския съюз е 8,5% – спад с един процентен пункт спрямо 2023 година. В дъното на класацията и с най-добри резултати са Кипър (3,5%), Ирландия и Португалия – с малко над 5%.

Възможността за редовно хранене с протеин е сред ключовите показатели за изчисляване на материалните лишения в едно домакинство. Тези данни се използват за оценка на дела от населението, изложено на риск от бедност или социално изключване – водещ социален индикатор за политиките на ЕС.