С решение на Управителния съвет от май 2025 г., Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) допуска възможност за участие на творби на покойни автори в своите общи тематични изложби.

„Творчеството трябва да бъде подкрепяно и да продължава да бъде част от културната памет на нашия град и държава. Желанието ни е да се грижим произведенията на нашите починали колеги да не потъват в забвение“, посочват от ръководството на ДПХ.

Изключение от това решение правят само традиционните изложби „Цветове“ (пролетна изложба) и Годишната изложба на ДПХ, които представят развитието на съвременното изкуство и актуалните автори.

За да бъдат включени творби на починали художници, близките или притежателите на произведенията трябва да подадат заявление на служебния имейл на дружеството: dphplovdivart@gmail.com. След това Управителният съвет или организаторът на конкретната изложба ще вземе решение за допускането им.

От ДПХ уточняват, че поради деликатността на въпросите, свързани с наследството, творби на починали автори няма да се продават.