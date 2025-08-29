86-годишна жена почина при инцидент в социален дом

86-годишна жена е починала, а двама полицаи от Районното управление в Карнобат са леко обгазени при инцидент в социалния дом за възрастни хора в село Огнен.
Сигналът за пожар е подаден около 22:16 ч. снощи. На място е установено силно задимяване, причинено вероятно от неизправно електрическо табло, разположено в склад с нови памперси.
Двамата служители на реда са помогнали на персонала при евакуацията на всички 45 обитатели на дома. Възрастните хора са настанени временно в болницата в Карнобат.
По време на транспортиране с линейка е починала 86-годишна жена от Бургас – най-дългогодишната обитателка на дома. Предполага се, че причината е инфаркт.
Двамата полицаи са прегледани и освободени за домашно лечение. Те ще бъдат отличени от директора на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.
777 коментари
Heads up, an important analysis on buying meds safely. The author describes pricing differences for antibiotics. Link: п»їonline mexican pharmacy.
Has anybody tried buying generic pills online. I discovered a verified site that compares affordable options: п»їview. Any thoughts?.
п»їActually, I stumbled upon a useful article concerning cheap Indian generics. The site discusses CDSCO regulations when buying antibiotics. If you are looking for reliable shipping to USA, take a look: п»їkisawyer.us.com. Hope it helps.
п»їJust now, I stumbled upon a helpful report concerning buying affordable antibiotics. The site discusses how to save money for generic meds. If anyone wants reliable shipping to USA, read this: п»їtop 10 pharmacies in india. Cheers.
п»їLately, I stumbled upon an interesting article regarding Indian Pharmacy exports. It explains WHO-GMP protocols for ED medication. If anyone wants reliable shipping to USA, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacies safe. Might be useful.
Quick question about getting antibiotics without prescription. I found a decent post that compares best pharmacies: п»їUpstate Medical. Looks legit.
FYI, an official guide on cross-border shipping rules. It explains pricing differences for generics. You can read it here: п»їmexican online pharmacies.