10 000 лева глоба за Ryanair

Глоба в размер на 10 000 лева беше наложена на авиокомпания Ryanair заради инцидент от 8 август, при който 9-годишно дете не беше допуснато на борда на самолет на летище „Васил Левски – София“. Причината, посочена от превозвача, е, че инвалидната количка на детето „не отговаряла на стандартите за безопасност заради батерията ѝ“.

Санкцията беше оповестена в четвъртък от вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов, който заяви, че ще настоява за десетократно увеличение на глобите при подобни случаи.

„В Комисията по транспорт ще внеса предложение глобите да бъдат увеличени 10 пъти. В Испания, например, Ryanair е санкционирана със 107 млн. евро“, коментира министърът в ефира на „Нова телевизия“.

Нов случай: Онкоболна жена спряна заради куфар

По думите на Караджов, случаят с детето не е изолиран. Нов сигнал е подаден от онкоболна жена, която не е била допусната до полет, тъй като чантата ѝ леко е надвишавала позволените размери. След опит да плати за допълнителния багаж, ѝ е било отказано и тя е била принудена да пътува до Италия с автобус – пътуване, продължило 22 часа и довело до допълнителни разходи и забавяне на лечението ѝ.

„Лов на вещици“ срещу пътниците?

Министърът обвини Ryanair в системно пренебрегване на европейските и националните регулации.

„Политиката на компанията е да няма закъснения на всяка цена. Дори ако багажът стърчи минимално извън шаблона, това води до наказания за пътниците. Наземните служители и екипажите получават бонификации за всеки открит наднормен багаж – превръща се в лов на вещици“, подчерта Караджов.

Той обяви, че ще настоява за по-строг контрол на авиокомпаниите в България и ще поиска подкрепа от Европейската комисия за налагане на по-високи глоби при подобни случаи на дискриминация и злоупотреба с правата на пътниците.