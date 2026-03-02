Община Пловдив санира ДГ „Мая“ в „Южен“

Община Пловдив обявява обществена поръчка за внедряване на мерки за енергийна ефективност в детска градина „Мая“ в район „Южен“. Проектът е насочен към подобряване на условията за обучение и отглеждане на децата, както и към намаляване на енергийните разходи на сградата.

Ще бъде положена топлоизолация на външните стени, на сутерена на сградата, на покрива й, подмяна на дограмата, модернизация на отоплителната инсталация, както и на осветителните тела.

„Основната цел на санирането на детското заведение е създаване на по-комфортна и здравословна среда за децата и персонала. Ще бъдат намалени въглеродните емисии с над 37 тона на година, както и разходите за отопление заради по-ниското потребление на електроенергия“, коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Инвестицията е на стойност 401 732,23 евро с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ е 265 747, 85 евро, а собственото финансиране – 135 984, 38 евро. Проектът ще се реализира с подкрепата на Националния доверителен екофонд, а срокът за изпълнение е не повече от 180 календарни дни.

След санирането сградата на ДГ „Мая“ ще стане енергиен клас В.