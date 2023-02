Немечек България открива офис в Пловдив

Send an email

Компанията отчита 22% ръст за 2022 година и планира увеличение на екипа си въпреки стагнацията

Над 300 кандидати за първия “тренировъчен лагер” за IT новобранци

Една от първите самостоятелни софтуерни компании у нас – Немечек България открива нов офис в Пловдив през март. Това е третата локация след София и Варна част от стратегията за разрастване през 2023 година въпреки стагнацията в IT сектора у нас. Откриването на новия офис е резултат от увеличаването на екипа в града и е свързано с плановете за наемане на още служители там. Така ще се разширят и възможностите на членовете на различните екипи да имат свободата да прекарват работно време в различни офиси и с различни колеги, като имат директна интеракция и сътрудничество по конкретни проекти.

“Въпреки навлизането на хибридния модел на работа, фирмената култура в Немечек България насърчава живия контакт между колегите. Затова се радваме, че през март ще отвори врати и новият ни офис в Пловдив, а с това откриваме и търсенето на нови колеги. Фокусът ще бъде върху професионалисти с експертиза в Cloud и DevOps, както и Full Stack ориентирани специалисти. Вратите ни са отворени и за хора с по-малко опит, но с желание да учат”, обяснява Теодора Борисова, мениджър Наемане на таланти в Немечек България.

“Нашата политика е да предлагаме идентични условия на служителите си, без значение на града, в който се намират, защото вярваме, че това е справедливият подход. Освен в тези три локации, имаме членове на екипите, които работят дистанционно и от други локации, дори извън България. Отворени сме и за идеята да разширим офис мрежата си и в нови градове, като Бургас например, ако там срещнем талантливи професионалисти, които искат да бъдат част от компанията”, споделя още Борисова.

Плановете за разрастване на офис мрежата и екипа са резултат от стабилната позиция и добри резултати на компанията през последните години. За 2022 година от Немечек България отчитат 22% ръст, като с това се запазва устойчиво стъпката на растеж от над 20%, реализиран и през предходната 2021 година. Разширението на бизнеса е свързано с успешното развитие на дългогодишното сътрудничество с международни партньори като DocuWare, Bluеbeam, Vectorworks и WorkForce Software.

“За нас това безспорно са добри резултати, още повече, че за поредна година стартираме от по-висока база. Оставаме оптимисти и за 2023 година, въпреки че цялостната икономическа ситуация, както и развитието на IT сектора на глобално ниво и у нас не е стабилна. Вярвам, че в този предизвикателен контекст Немечек България ще остане една от най-стабилните компании, защото в над 20-годишната си история сме изградили успешен бизнес модел с диверсификация на риска, дългосрочни проверени партньорства и устойчиво внимателно разширение с нови проекти”, обяснява Георги Брашнаров, основател на Немечек България.

“Всичко това е възможно благодарение на силния ни екип и стабилните взаимоотношения, които установяваме и с хората си. Вярвам, че този бизнес модел носи спокойствие и за тях, дава им възможност да учат, да се развиват и да покажат най-доброто, на което са способни”, допълва Брашнаров.

През 2023 година тази тенденция ще се запази, като Немечек България планира да наеме около 60 нови служители, като отново ще се търси баланс между доказани IT експерти и хора с по-малко опит.

Важна част от стратегията на компанията за разрастването на екипите е привличането и обучението на млади IT специалисти. За 20 години Немечек България е спечелила репутация на компания, която провежда едни от най-полезните стажантски програми в сектора с изграден екип от десетки ментори. През 2022 година през тях са преминали общо 80 човека, като 85% от тях са останали на работа в организацията. Над 20 ученици и студенти пък са се включили в тематичните летни “IT работилници” Speed IT Up. Продължава и активното участие на компанията в програмите за т. нар. дуално обучение на гимназисти.

След по-малко от месец стартира и първото издание на “тренировъчния лагер” на IT новобранци RISE, чиято цел е да даде ударен старт в кариерното развитие на хора без опит. Над 300 кандидати се борят за място в интензивната програма, която ще покрие 16 технологични теми и ще предложи стабилната основа за работа по реални проекти в работна среда. Това включва развиване на критично мислене, умения за разрешаване на проблеми, адаптивност спрямо технологиите, прилагане на фундаменталните принципи, самостоятелност, но и работа в екип.

Политиката на компанията за развитие и задържане на професионалистите залага и на възможностите за постоянно обучение, като през миналата година са проведени 66 обучения, в които са се включили 155 служители и 57 коучинг сесии. Наред с това всички имат свободен достъп до водещите глобални онлайн платформи за специализирани курсове и различни технологични трейнинги. Немечек България предлага активно и специализирана подкрепа за личностно развитие, лидерство и подобряване на т. нар. меки умения, като тези теми ще продължат да бъдат основен фокус и през 2023 година.