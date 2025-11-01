„Будител на годината 2025“ е 18-годишен ученик 

Мартин Атанасов – създателят на интерактивната карта „Черната писта“ на катастрофите в България, е най-младият носител на титлата в историята на кампанията

Мартин Атанасов, създателят на Черната писта на катастрофите в България, е Будител на годината 2025. 18-годишният ученик от София е най-младият носител на титлата в историята на кампанията.

„Черна писта“ показва къде най-често се случват катастрофи в страната

Той спечели вота на публиката с проекта, който показва опасните пътни участъци у нас според честотата на произшествията, като синтезира в интерактивна платформа данни за над 177 хил. катастрофи от последните 5 години.

„Моят проект, за съжаление, бе подтикнат от трагедията със Сияна, която всъщност обедини обществото и показа, че заедно можем да се справяме с проблемите,“ каза Мартин Атанасов, който благодари за подкрепата на съмишлениците си и посвети наградата на всички млади и активни хора на България „През тази година те показаха как се прави! Младите студенти, младите лекари, младите ни спортисти, всички активни доброволци, които ежедневно борят апатията. Будителството е онази светлина, която ни води в мрака. И будителите у нас са много. Нашият дълг като общество е да им даваме път. Особено на онези млади хора, които вече показват какво може България!“, каза Мартин.

Наградата му връчи миналогодишният носител на отличието Веселин Диманов.

Специалната награда на БНР получи д-р Димитър Бакалов. Специализант в Спешното отделение на пазарджишката болница, той е инициаторът на кампания по училищата срещу вредните вещества като вейпове, енергийни напитки и райски газ, съобщава offnews.bg. Отличието връчи генералният директор на БНР Милен Митев, който каза: „Будителите днес имат различни идеи и мисии, но ги обединява решителността и себеотрицанието, с което преследват цели не за себе си, а за всички нас. Кампанията „Будител на годината“ ни дава възможност да ги видим, да се вдъхновим и заразим от тях. Колкото по-често се сблъскваме с доброто, толкова по-голям е шансът то да покълне у нас и да заживеем в един малко-по-добър свят.“ Д-р Бакалов благодари за подкрепата на съмишлениците си в кампанията, която придоби голяма сила и обществен отзвук, както и на децата, които прегърнаха идеите й и призова: „Бъдете здрави и правете добро!“

Специалната награда на bTV Media Group отличи Илиян Русев – Скури от Русе. Вече десет години той тренира безвъзмездно деца с двигателни и ментални затруднения. Призът връчи Кристина Газиева, която подчерта, че Скури е човек, който превърна личната си трагедия в движеща сила, който загуби своето дете, но продължи мечтата на сина си да помага на деца със затруднения. Призът прие Елена Петрова, която сърцато подкрепя мечтата на Скури да построи водно-рехабилитационен център за децата с нарушения.

За пръв път Столична община връчи своя Специална награда. Призът бе за Тодора Радева, директор на фондация „Прочети София“, създател на проектите „Литературни маршрути“, „Литературни срещи“, „Скритите букви“ и директор на първите седем издания на Софийския международен литературен фестивал. Отличието връчи кметът на Столична община Васил Терзиев, който поздрави всички будители-добротворци, движени от желанието да направят света по-добър: „Вие ни давате толкова много сила и като гражданин Ви благодаря за заряда, за вярата, че добрите хора са повече и за увереността, че доброто накрая побеждава. Бъдете все така силни и вдъхновени!“

Тодора Радева благодари за наградата и каза: „Ние наистина вярваме, че можем да бъдем свързани в езика. Вярваме в силата на литературата, която разказва истории, от които имаме нужда, за да продължим напред. Вярваме, че литературата носи бавна, но трайна промяна за всички нас. Будителството днес, както винаги, е един дълъг и бавен процес. То изисква посвещение и сериозна работа, изисква вяра в това, което правиш и пълно посвещение в мисията, която имаш.“

На тържествената церемония в Първо студио на БНР бяха отличени и останалите финалисти в кампанията: успешните дарителски кампании „Аз вярвам и помагам“, Благовеста Пугьова от фондация „Подари време“, публицистът Иван Ланджев, добротворец, който подкрепя много каузи Кристина Патева-Маринова, бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, Светослав Димитров и доброволците в гасенето на пожари.

Водещи на събитието бяха Анелия Мангърова от БНР и Митьо Маринов от bTV.