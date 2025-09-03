Природонаучният музей представя изложбата „ILLUSTRATORIUM II“

Регионален природонаучен музей – Пловдив има удоволствието да обяви откриването на „ILLUSTRATORIUM II“ – самостоятелна изложба на изключителната българска художничка Деница Пенева. Изложбата ще бъде достъпна за посетители в периода 6 септември – 14 ноември 2025 г.

„ILLUSTRATORIUM II“ е повече от художествена изложба – това е пътуване из света на природата, науката и въображението. Творбите, включени в експозицията, са резултат от дългогодишна работа по научни и научно-популярни проекти, сътрудничество с институции и организации за опазване на околната среда, както и участия в престижни международни конкурси, където произведенията на Пенева са получили високи отличия.

Посетителите ще имат възможност да се докоснат до богатия творчески път на художничката – от първата ѝ самостоятелна изложба „Illustratorium“ в Националния природонаучен музей при БАН (2016 г.), през множеството отличия, до последното ѝ международно признание през 2023 г. В експозицията са включени оригинални илюстрации за второто издание на книгата „Докато пеят чучулигите“ (по повод 100 години от рождението на автора Николаев Боев), както и творби от съвместни проекти с WWF България и ДАФНИ, посветени на темата за горите и опазването на природата.

Изложбата разкрива не само завършени произведения, но и уникален поглед към творческия процес – от подготвителни скици и работа с фотографии, до наблюдения на живи и препарирани животни, дисекции и оперативни проучвания. Всички материали са представени върху хартия, в духа на съвременните екологични тенденции за ограничаване на пластмасата и труднoразградимите материали.

Куратор на експозицията е изкуствоведът Христина Грозданова от РИМ – София, която е изграждала изложбата с внимание към детайла и естетическата стойност на всяко произведение, превръщайки я в едновременно информативно, визуално въздействащо и вдъхновяващо преживяване.

На 6 септември 2025 г., по повод националния празник, изложбата ще може да бъде разгледана безплатно. В останалите дни достъпът ще бъде със закупен билет за “Експозиция” на Регионален природонаучен музей – Пловдив.