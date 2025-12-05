Годишната изложба на ДПХ отново събира творците на града

Традиционната Годишна изложба с награди на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) – най-мащабната художествена проява на пловдивските творци за годината, ще бъде открита на 10 декември 2025 г. от 18:00 ч. в Изложбена зала „2019“ на ул. „Гладстон“ 32. Събитието е очакван празник за авторите, ценителите и многобройната публика, която следи развитието на съвременното изобразително изкуство в Пловдив.

Откриването ще бъде уважено от кмета на гр. Пловдив г-н Костадин Димитров, зам.-кмета по „Култура, археология и културно наследство“ г-н Пламен Панов, както и представители на Община Пловдив. Заедно с тях изложбата ще открие и председателят на ДПХ г-н Панайот Панайотов.

Празник на творчество, традиция и новаторство

Годишната изложба традиционно привлича десетки творци от различни поколения и художествени направления. Тя включва всички форми на изобразителното изкуство – живопис, графика, рисунка, скулптура и нови художествени форми, които демонстрират широкия спектър на съвременните артистични търсения.

В това общо пространство художниците намират съмишленици, нови публики и приятели, а разнообразието от стилове и авторски концепции изгражда богата картина на културното развитие на Пловдив през последните десетилетия.

Годишните награди на ДПХ

Както всяка година, по време на откриването ще бъдат връчени пет престижни отличия:

Награда за живопис

Награда за графика/рисунка

Награда за скулптура

Награда за млад автор

Награда на Кмета на гр. Пловдив

Тези отличия утвърждават усилията, постиженията и вдъхновението на пловдивските творци, като същевременно насърчават новаторството и приемствеността в изкуството.

Покана към гражданите и гостите на Пловдив

Организаторите отправят сърдечна покана към всички пловдивчани и любители на изкуството да бъдат част от този значим културен форум:

„Нека споделим празника на творчеството, духа и традицията, да бъдем съпричастни към мисията за развитие на съвременното изкуство в нашия град и да продължим заедно богатството на художествената ни общност.“

Подкрепа и визуална концепция

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 г.

Автор на официалния плакат е Александър Гьошев.