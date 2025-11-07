ГХГ – Пловдив откри ретроспективната изложба на Колю Витковски по повод 100 години от рождението му

В Зала „2019“ са представени над 90 живописни творби на художника, събрани от 16 галерии, институции и частни колекции в страната

Градската художествена галерия – Пловдив представи ретроспективна изложба на един от знаковите пловдивски художници на XX век – Колю Витковски (1925–1999). Експозицията в Зала „2019“ отбелязва 100 години от рождението на автора и е курирана от Красимир Линков, който акцентира върху идеята за общуването между съвременния човек и духовността на твореца чрез неговото изкуство.

В изложбата са включени над 90 произведения, създавани в продължение на близо четири десетилетия след обучението на художника в Художествената академия в Прага и специализацията му в Париж. Картините са предоставени от 16 галерии и институции от цялата страна, както и от частни и семейни колекции. Значителна част от творбите са от фонда на Градската художествена галерия – Пловдив, която Витковски оглавява между 1971 и 1983 година.

Кураторът Красимир Линков подчерта, че пейзажите на Витковски са вътрешни светове, родени от въображението му, а не пряко рисувани от натура. „Самият пейзаж носи човешка одухотвореност – това той постига най-вече с начина, по който живописва“, посочи Линков.

Близките на художника благодариха на екипа на галерията за работата по изложбата. Дъщеря му Надежда Витковска прочете стихотворението „На татко“, посветено на баща ѝ.

В експозицията участват картини от: БХГ „Петко Задгорски“ – Бургас, ХГ „Борис Денев“ – Велико Търново, ХГ „Христо Цокев“ – Габрово, ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч, ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик, ХГ „Илия Бешков“ – Плевен, ОИ „Старинен Пловдив“, ХГ – Русе, ХГ – Смолян, Национална галерия, СГХГ, ХГ – Стара Загора, ХГ „Никола Маринов“ – Търговище, ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен, ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол и частни колекции.

Проектът е подкрепен от Община Пловдив и е част от Културния календар 2025.