„Затвори очи, Бо“ – приказка за благодарността и малките чудеса

Нова история от Стела Мантарева, създадена с мисия да достига до деца и семейства, които най-много имат нужда от светлина, топлина и свързаност.

В днешния ни видеоподкаст „В Капана“ на Под тепето разгръщаме задено страниците на новата приказка „Затвори очи, Бо“ от Стела Мантарева – разказ за благодарността, приятелството и малките вълшебства в ежедневието.

Проектът е със социална мисия и е роден от лична история, превърнат в детска книга, дневник и целостно преживяване за свързаност между деца и родители.

Авторката Стела Мантарева събира около себе си силен творчески екип:

Мария Йонова , илюстратор, позната с „Истории от Слънчевата улица“

, илюстратор, позната с „Истории от Слънчевата улица“ Йорданка Рабаджийска (Дани) , позитивен психолог и терапевт

, позитивен психолог и терапевт Бояна, реално момиче и вдъхновение за образа на Бо

Приказката е достъпна и напълно безплатно за изтегляне или чрез дарение към фондация „Даная“, за да достигне до децата, за които чудесата са най-нужни.

Вижте вълшебната история във видеото.

В Кутията на Слънчевко ще намерите не само приказката „Затвори очи, Бо“, малко чудо, създадено за споделяне.

Можете да го откриете на сайта zatvoriochibo.com. И в социалните мрежи: Затвори очи, Бо и zatvoriochibo.