Времето в Пловдив на 28 февруари 2026 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 4 мин. и залязва в 18 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 11 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

В сутрешните часове на отделни места по поречията в областта ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат около минус 2° С.

През деня в събота ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12° С.

Снимка: Nikola Vladikov