Пристигна първият полет по линията Милано – Пловдив

Днес на Летище Пловдив кацна първият полет от редовната нискотарифна линия, която свързва града ни с Милано. По традиция самолетът бе посрещнат с воден шпалир след пристигането му около 15 часа.

„Милано вече е на един полет разстояние“, коментира кметът на града Костадин Димитров, който присъства на церемонията по посрещането. Той добави, че това е стъпка напред в развитието на града – европейска столица на културата като още по-привлекателна и достъпна туристическа дестинация.

Димитров коментира и развитието на летището с приемането на Община Смолян като част от организацията за неговото развитие, като се водят и преговори с Карлово. „Пловдив лети напред!“, добави той.

В скоро време предстои да стартира и редовна линия между Пловдив и Братислава.