Вижте къде ще бъдат забранени старите автомобили от 2028г.
От първи октомври 2028г. огромна част от Пловдив реално ще е забранена за придвижване със стари автомобили. Тогава ще бъде въведен от втория голям ринг в зелената зона за ниски емисии, който ще ограничи използването на замърсяващи леки и товарни коли с бензинови и дизелови двигатели не просто в сърцето на града, а в широкия му център.
Обхватът на ринга бе разширен от предварително разписаното в проекта по предложение на зеления общински съветник Добромира Костова от ПП-ДБ. То бе прието на микрофон от кмета Костадин Димитров при вчерашния дебат в местния парламент преди приемането на новата наредба. Според него след три години се предвижда забраната за стари автомобили да важи в зоната от бул. „България“ на север до бул. „Христо Ботев“ на юг, и от бул. „Копривщица“ на запад до бул. „Менделеев“ на изток.
„Това е исторически ден за Пловдив – беше приета зона за ниски емисии. Макар и закъсняла, тази мярка е изключително важен етап в борбата с мръсния въздух. Разширението на големия ринг, което предложих на микрофон и което беше прието, доведе до почти двойно увеличение на зоната. Сега остава въвеждането и управлението на процесите да вървят в правилна посока“, заяви след сесията на общински съвет Добромира Костова.
По думите ѝ следващата голяма задача е гражданите да усетят реален ефект върху чистотата на въздуха.
И каква реална алтернатива за предвижване в тези райони ще представи Общината? Много хора са съгласни да използват алтернативен транспорт – обществен или личен. Единствено при адекватно наличие на подходяща инфраструктура.
И нека отново бъде сензация и суматоха! Какво значи „стари“? Как ще се забрани на етническите махали да не горят каквото и да е?! Защо не мога да шофирам стар автомобил, като ретро или винтидж моедли? Както е в нармалните бели държави. Пак поставиха каруцата пред коня, с гръмки думи и обещания за свелото бъдеще. И как ще се контролира? С камери и електронни системи по европейски програми, където краденето ще е поголовно.
Здрасти Наско, как е Гено, реве ли?
Какво значи стари автомобили? – 20, 50, 100 годишни?
Простотии! Направо „от табела до табела“. Да не си играем на дребно и улица по улица.
Шъ събнаучиш да ходиш , а не само да возиш гъза в чупеното БЕ ЕН ВЕ
Нямам БЕ ЕН ВЕ, а трябва ли…?
ИИИ Аджисана Рамзито къде кара турбодизелаМерцедес на негу