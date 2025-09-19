Вижте къде ще бъдат забранени старите автомобили от 2028г.
От първи октомври 2028г. огромна част от Пловдив реално ще е забранена за придвижване със стари автомобили. Тогава ще бъде въведен от втория голям ринг в зелената зона за ниски емисии, който ще ограничи използването на замърсяващи леки и товарни коли с бензинови и дизелови двигатели не просто в сърцето на града, а в широкия му център.
Обхватът на ринга бе разширен от предварително разписаното в проекта по предложение на зеления общински съветник Добромира Костова от ПП-ДБ. То бе прието на микрофон от кмета Костадин Димитров при вчерашния дебат в местния парламент преди приемането на новата наредба. Според него след три години се предвижда забраната за стари автомобили да важи в зоната от бул. „България“ на север до бул. „Христо Ботев“ на юг, и от бул. „Копривщица“ на запад до бул. „Менделеев“ на изток.
„Това е исторически ден за Пловдив – беше приета зона за ниски емисии. Макар и закъсняла, тази мярка е изключително важен етап в борбата с мръсния въздух. Разширението на големия ринг, което предложих на микрофон и което беше прието, доведе до почти двойно увеличение на зоната. Сега остава въвеждането и управлението на процесите да вървят в правилна посока“, заяви след сесията на общински съвет Добромира Костова.
По думите ѝ следващата голяма задача е гражданите да усетят реален ефект върху чистотата на въздуха.
Значи вече на задръстената Гладстон, дето още през соца щяха да я разширяват, ама София спря парите, понеже на майните много мразеше да дава, щото не сме Варна на морето, та нито разширени улици, нито спортна зала, нищо, та сега ще стоят, ще бръмчат и ще опушват Гладстон само нови автомобили. Та да си имаме едно на ум, ако тръгнем по Марица юг, опашката няма да е от тотевото кръгово до пешеходия мост, ами от него поне до моста на Герджика, чакаш един час и минаваш.