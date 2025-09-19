Възможност за бизнеса в Тракийски туристически район

Международният проект DETOUR предоставя възможности за безплатно обучение, консултации и достъп до европейско финансиране

Тракийски туристически район кани малки и средни предприятия от туристическия сектор в района да се включат в международния проект DETOUR за устойчив туризъм, дигитална трансформация и финансиране на иновативни проекти, който ще предложи безплатно обучение, консултации и достъп до европейско финансиране.

Проектът, съфинансиран от Програма „Единен пазар“ на ЕС и ръководен от Община Фиденца (Италия), цели да подготви туристическите МСП за бъдещето на сектора чрез устойчиви практики, дигитална трансформация и адаптация към климатичните промени.

Одобрените МСП от Тракийски район ще получат:

Обучение по актуални теми, включително зелени практики в туризма, маркетинг, управление на кризи

Индивидуални консултации с експерти за разработване на иновативни проекти

Възможност за финансиране на разработените проекти (до 25 000 евро за консорциум от минимум двама кандидати) – очаквайте информация

Достъп до международна мрежа от професионалисти от България, Италия, Турция и Гърция

Програмата “Обучение и консултации за МСП” е насочена към предприятия, които предлагат или планират да разработят услуги за пешеходни и велоспидени туристи. В България тя обхваща Тракийския туристически район, включително част от маршрута “Пътя на султана”, която попада в неговия обхват. Проектът се осъществява от Организация за управление на Тракийски туристически район.

Срок за кандидатстване: до 24 ноември 2025 г.

Период на изпълнение: 1 януари – 30 април 2026 г.

Подробности и формуляр за регистрация ще откриете на сайта на Организация за управление на Тракийски туристически район: https://trakiatour.com/call-sme-bg/