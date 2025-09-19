Вижте къде ще бъдат забранени старите автомобили от 2028г.

От първи октомври 2028г. огромна част от Пловдив реално ще е забранена за придвижване със стари автомобили. Тогава ще бъде въведен от втория голям ринг в зелената зона за ниски емисии, който ще ограничи използването на замърсяващи леки и товарни коли с бензинови и дизелови двигатели не просто в сърцето на града, а в широкия му център.

Обхватът на ринга бе разширен от предварително разписаното в проекта по предложение на зеления общински съветник Добромира Костова от ПП-ДБ. То бе прието на микрофон от кмета Костадин Димитров при вчерашния дебат в местния парламент преди приемането на новата наредба. Според него след три години се предвижда забраната за стари автомобили да важи в зоната от бул. „България“ на север до бул. „Христо Ботев“ на юг, и от бул. „Копривщица“ на запад до бул. „Менделеев“ на изток.

„Това е исторически ден за Пловдив – беше приета зона за ниски емисии. Макар и закъсняла, тази мярка е изключително важен етап в борбата с мръсния въздух. Разширението на големия ринг, което предложих на микрофон и което беше прието, доведе до почти двойно увеличение на зоната. Сега остава въвеждането и управлението на процесите да вървят в правилна посока“, заяви след сесията на общински съвет Добромира Костова.

По думите ѝ следващата голяма задача е гражданите да усетят реален ефект върху чистотата на въздуха.