Васил Костадинов отново оглави пловдивската полиция

Васил Костадинов се върна в шефския кабинет на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Очакваната рокада в пловдивската полиция се официализира днес, като новият- стар директор бе представен пред началниците на подразделения от заместник-министъра на МВР Калоян Калоянов.

Заповед за назначаването на Костадинов на поста е издадена в предните дни. Вчера вътрешният министър Емил Дечев заяви, че почти всички шефове на областни дирекции в страната са сменени, като една от тях се оказа тази в Пловдив.

Припомняме, че Васил Костадинов вече заемаше поста на директор на пловдивската полиция. Той бе назначен през 2022г., но бе освободен през 2023г. от Калин Стоянов, когато той ръководеше вътрешното ведомство. Поводът бе извършена проверка, касаеща работата на полицаите по случая с убийството на Митко от Цалапица. „Тежко нарушение на служебната дисциплина и действия, уронващи престижа на МВР“ – с такива аргументи бяха издадени заповедите за уволнения на трима служители на МВР – сред които вече бившият по това време шеф на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов. Другите двама бяха началникът на РУ Стамболийски, и инспектор от криминална полиция в същото районно. В последствие Васил Костадинов спечели дело в съда, който прецени, че е бил освободен неправомерно.

Васил Костадинов е роден през 1972 г. Притежава дипломи за завършено висше образование по специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ във ВИПОНД-МВР и специалност „Право“ във Великотърновския университет. През дългогодишната си кариера в системата на МВР той е заемал последователно различни изпълнителски и ръководни позиции в подразделения на пловдивската полиция. През 2010 г. е бил началник на Полицейски участък Садово при РУ – Асеновград, три години по-късно оглавява РУ – Раковски, а през 2015 година – и РУ – Първомай. От месец юни 2021 година временно е преназначен на длъжността началник на Шесто РУ – Пловдив, а през септември същата година става заместник директор на ОДМВР – Пловдив.

За постигнати високи резултати в работата си е награждаван, като сред отличията има връчен и Почетен знак на МВР III степен.