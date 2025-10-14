УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив получи крайна оценка от 96,60 точки за изпълнението на своята Бизнес програма за 2024 г., изготвена по Методиката за оценяване на публичните предприятия. Оценката е дадена от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и е на най-високото ниво по четиристепенната скала – „много добро“ с общо 96,60 точки като за нефинансови цели са получени 100 от 100 точки, а за финансови – 88,66 точки.

Високата оценка е резултат от стриктна финансова дисциплина и ефективно управление, които осигуряват стабилност и устойчиво развитие на най-голямото лечебно заведение в Южна България. Годишно през болницата преминават над 150 000 пациенти, като над 80 000 са хоспитализирани.

В последните години УМБАЛ „Свети Георги“ реализира редица стратегически инвестиции за модернизация и разширяване на инфраструктурата. Извършват се пълни и частични ремонти в почти всички отделения с цел подобряване на условията за лечение и престой на пациентите.

Като правоприемник на бившата структура на ВМИ – Пловдив, УМБАЛ „Свети Георги“ от 2000 г. функционира като търговско дружество с принципал Министерство на здравеопазването. Болницата разполага с две бази – терапевтична База 1 (бул. „Васил Априлов“ 15А) и хирургична База 2 (бул. „Пещерско шосе“ 66).

Болницата е пионер в развитието на спешната медицинска помощ по въздух – през юли 2024 г. беше открито първото лицензирано болнично вертолетно летище в страната. В момента се реализира втори голям инфраструктурен проект – многоетажен паркинг с хеликоптерна площадка и директен вход към Спешното отделение, с разгърната площ 20 402 кв. м и 603 паркоместа.

През 2024 г. болницата направи важни стъпки в технологичното си развитие – откри високотехнологичен мозъчносъдов център, оборудван с модерна апаратура за лечение на инсулти и други мозъчносъдови заболявания. Центърът разполага с мултидисциплинарен екип и необходимите технологии за прилагане на най-съвременните терапии, включително интравенозна тромболиза и ендоваскуларно лечение.

През декември същата година УМБАЛ „Свети Георги“ въведе и иновативната робот-асистирана хирургична система VERSIUS, която позволява извършването на минимално инвазивни операции с висока прецизност.

Сред ключовите проекти са строителството на нов лечебно-диагностичен комплекс в База 2, който ще обедини детските и онкохематологичните звена, както и реализацията на други важни инфраструктурни инициативи, свързани с реконструкция и преустройство на клиники и отделения.

Всички тези инициативи са в съответствие с Националната здравна стратегия и европейските здравни приоритети и са насочени към въвеждането на съвременни стандарти в грижата за пациентите.

„Като водеща университетска болница с пълна диагностично-лечебна структура, УМБАЛ „Свети Георги“ продължава своята мисия да осигурява висококачествена, достъпна и модерна медицинска помощ, съчетавайки утвърден опит и иновативни подходи в здравеопазването“, заявяват от най-голямото лечебно заведение у нас.