Румен Радев разкритикува промените в Изборния кодекс

Бившият държавен глава Румен Радев отправи остри критики към приетите от парламента изменения в Изборния кодекс, които ограничават броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз. В позиция, публикувана в профила му във Фейсбук, той определи решението като опит да бъдат стеснени възможностите на българите зад граница да упражнят правото си на глас.

Според Радев мярката поставя под съмнение заявките за поддържане на връзка с българските общности в чужбина и за укрепване на чувството за принадлежност. Той призова гражданите да защитят демократичните си права с оглед на предстоящите избори.

Повод за реакцията му стана окончателното решение на Народното събрание, с което се въвежда ограничение до 20 изборни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страни, които не са част от ЕС.

Припомняме, че на 23 януари Конституционният съд прекрати правомощията на Радев като президент след подадена от него оставка, а по-късно същия ден той напусна поста.