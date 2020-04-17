Стига глупости II – Кметът на Белащица връчва торбичики на бабите без маска (ГАЛЕРИЯ)

Костадин Николов раздава дарения от врата на врата без да спазва мерките, сигнализираха читатели на Под тепето
Заповедта на Министъра на здравеопазването е за всички. Неспазването трябва да се санкционира, категорични са хората
Отново, за пореден ден, ставаме свидетели на нескопосана PR акция с елементи на закононарушение!
„Днес за пореден път зарадвахме възрастните хора. Благодарим на дарителската кампания на Десислава Николова и спонсорите, дарили курабийки за църквата. Продуктите бяха разнесени и доставени от кмета Костадин Николов. Пожелаваме светли и весели празници!“ С този пост на фейсбук страницата на кметството на пловдивското село Белащица местният управник демонстрира благородна дейност в извънредно положение.
„Къде е маската на кмета на Белащица? Как може да носи помощи на възрастните хора без маска! Та нали той трябва да спазва заповедта на министъра на здравеопазването!“-питат хората от селото.
Привестваме това добро дело, но в момента сме в пандемия и трябва да се спазват правилата, коментират белащенци.
Заповедта на Министъра на здравеопазването е за всички. Неспазването трябва да се санкционира, категорични са хората, които подават сигнала.
„Маските за свалени специално за снимката,“ отговарят от кметството.
Снимките обаче са доста и от тях е очевадна липсата на дистанция и ръкавици. Може би и тези мерки са пренебрегнати заради снимките?!
Във време на пандемия да се правят подобни PR акции е недопустимо. Без маска и ръкавици да се обикаля по къщите на баби и дядовци, за да се правят снимки?!
„Кмета на с. Белащица явно разбира доброто като нарушиш закона и застрашиш живота на най-уязвимия контингент. Това можеше да стане по много други начини. Но важна е снимката!“, с право са възмутени жителите на селото.
Припомняме, че Костадин Николов стана кмет на Белащица, след като на балотажа на миналите местни избори той печели с 411 гласа срещу 360 за Цветанка Читакова.
Новият кмет е от движение „Заедно за промяна“, което се обяви срещу концесиите на кариерите над селото.
