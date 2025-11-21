Стартира „Дефиле на младото вино“

Седемнадесет къщи в Стария град отвориха врати за фестивала

С традиционното Дионисиево шествие и отварянето на първата бъчва днес по обяд стартира 17-ото дефиле на младото вино. Десетки граждани и туристи се включиха в празника, който започна от Общината и завърши на стълбите на „Успение Богородично“.

Седемнадесет къщи в Стария град отвориха врати за фестивала, като в тях са разположени общо 62 участници, 46 от които са винарски изби. Посетителите ще имат възможност през следващите три дни да опитат над 300 вида вина и множество кулинарни деликатеси. Началото на дегустациите в архитектурния резерват бе дадено по традиция с отварянето на първата бъчва божоле на винарска изба „Козя грамада“. Първата чаша напълни кметът Костадин Димитров, а от червения еликсир опитаха организаторът Любозар Фратев, областният управител Христина Янчева, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, съветникът на президента Явор Гечев, зам.-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов и проф. Пламен Молов от УХТ.

Дегустациите вече вървят в 46 локации в архитектурния резерват и ще продължат до неделя вечер.