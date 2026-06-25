След неуспешния опит прословутият Фонтан с ябълката да ни бъде натрапен като нов символ на града и цяла Тракия, за да бъде поставен на видно място под тепетата, дойде ред на новия „символ“. Пръкна се „Пазителят на Пловдив“- проект за монумент, който от днес ще започне да бъде пробутван като бъдеща емблема на древния град.

Скулптура на Пазителя (който и да е той) бе представена в кулоарите на Общински съвет днес преди редовното му заседание. Изненадани от появата на каменната фигура бяха и общинските съветници, и журналистите, а и самата администрация на местния парламент, която нямаше обяснение как се е появила там. „Пазителят на Пловдив“ бе придружен от изработено от изкуствения интелект печатно представяне във формат А4, от който се разбра кой е авторът и каква е концепцията му.

Скулпторът Тома Ненов-Амрита предлага творбата си за „монументален символ за следващите поколения“. Смята, че проектът му е с обществена значимост, тъй като е нов символ на Пловдив, „достоен за неговото наследство“. Убеден е, че ще се превърне в културна и туристическа забележителност и че трябва да бъде монтиран като наследство за бъдещите поколения на представителен вход на града. В генерираното от AI изображение се вижда гигантски монумент, монтиран на кръгово кръстовище край табелата за София.

„Някои проекти се изграждат с години, други остават за векове“, се казва в представянето на Тома Ненов. В него подсказва, че огромния монументален символ може да бъде реализиран чрез корпоративно спонсорство, дарителска подкрепа, публично-частно партньорство или културни фондации.

„За хората. За бъдещето. За Пловдив“. Така скулпторът заключава презентацията си. Дали идеята му има шанс да види бял свят, не смеем да прогнозираме. Съветниците например приеха със смесени чувства концепцията за нова емблема на града. Особено поставен в градска среда, при това в гигантски монументални размери. Неуспешният опит с натрапването на Фонтанът с ябълката подсказва, че и този „нов символ“ трудно ще бъде припознат като такъв. А и не е нужно – Пловдив има достатъчно символи и нужда от „Пазител“ няма.