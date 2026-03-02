Сигнал за бомба в центъра на Пловдив

Полицията ограничи достъпа до участък от малка улица в централната част на Пловдив заради сигнал за възможна бомба. По предварителна информация заплашително съобщение по електронна поща е било получено в сградата на Регионалното управление на образованието.
Веднага е започнала стандартната процедура при подобни случаи – хората са изведени от сградата, а районът е обезопасен. Очаква се специализиран екип да извърши проверка на място. Засега няма данни за реална опасност.
