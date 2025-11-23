Сигнал: Отрязаха напълно здраво дърво на бул. „Христо Ботев“

За странни действия на служители на ОП „Градини и паркове“ ни сигнализира буден гражданин. Той алармира, че в зелената площ край малкия паркинг на бул. „Христо Ботев“ 152 е било отрязано живо дърво, което видимо е било напълно здраво.
То е било премахнато от екип на общинското предприятие без да има установена опасност, свързана с него. В същото време към ОП-то има издадена заповед за подрязване и обезопасяване на дърветата в парка и на паркинга, по която до момента не е предприето никакво действие.
„Въпреки това единственото извършено на място действие е премахването на именно това живо дърво, което буди сериозни въпроси относно причините и критериите за намесата“, пише в сигнала си нашия читател.
В района се коментират притеснения, че отсичането може да е свързано с желание за осигуряване на по-добра видимост към разположени наблизо рекламни табели, което поражда съмнения за нерегламентирано влияние. „Не правя категорични твърдения, но смятам, че случаят заслужава вниманието на компетентните институции„, допълва будният гражданин.
5 коментари
Ти колко дървета си засадил ,като даваш акъл какво да се направи?
Българинът разбира от всичко и то по-добре от специалистите. За специалиста това дърво е грозен и крив саморасляк то агресивния вид „китайски див орех“ – истинска напаст напоследък. Доста още такива дървета има за рязане.
Разбирачо Градинар, това беше смокиня. И тебе кой специалист те осведоми така „компетентно“?
И Градинарю, за това кои дървета са за рязане трябва от ОП „Градини… да слушат какво са разпоредили заповедите, изготвени от еколозите, а не такива като теб!
Престанете,да режете здрави дървета!!!
Не ви ли е срам, останаха само сгради в този град!!!
Засадете нещо там където отрязахте има доста място най-лесно е да се реже!