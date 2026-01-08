Шедьовър на арх. Камен Петков възкръсва на Малката Главна

Една от най-пищните сгради на архитект Камен Петков претърпява реставрация на фасадата в последните месеци. Наскоро бе завършен първият етап на дясната част на фасадата, а много е напреднала работата и по останалата половина. Сградата се намира на улица „Райко Даскалов“, в непосредствена близост до площад Джумаята.

Сградата бе в относително добро състояние, но се нуждаеше от поддръжка, тъй като на места мазилката бе започнала да се разпада, а по корниза имаше и растителност, която заплашваше структурата. Изцяло са запазени всички орнаменти от богатата декорация на знаменития пловдивски архитект, запазени са и оригиналните дограми на втория етаж.

Къщата на Малката главна е построена в периода 1901-1902 година, които са изписани на самата фасада. Оригинален собственик е Димитър Кондомимо. Архитектът ѝ Камен Петков е един от най-активните пловдивски творци от края на XIX и началото на XX век, като на негово име е кръстен и пловдивският Строителен техникум, днес Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия.