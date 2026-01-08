Шедьовър на арх. Камен Петков възкръсва на Малката Главна
Една от най-пищните сгради на архитект Камен Петков претърпява реставрация на фасадата в последните месеци. Наскоро бе завършен първият етап на дясната част на фасадата, а много е напреднала работата и по останалата половина. Сградата се намира на улица „Райко Даскалов“, в непосредствена близост до площад Джумаята.
Сградата бе в относително добро състояние, но се нуждаеше от поддръжка, тъй като на места мазилката бе започнала да се разпада, а по корниза имаше и растителност, която заплашваше структурата. Изцяло са запазени всички орнаменти от богатата декорация на знаменития пловдивски архитект, запазени са и оригиналните дограми на втория етаж.
Къщата на Малката главна е построена в периода 1901-1902 година, които са изписани на самата фасада. Оригинален собственик е Димитър Кондомимо. Архитектът ѝ Камен Петков е един от най-активните пловдивски творци от края на XIX и началото на XX век, като на негово име е кръстен и пловдивският Строителен техникум, днес Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия.
Държавата трябва да има своите отговорности, ако собствениците бяха на нивото на предшествениците си, щяха да осъзнаят и своите. В реалността обаче най-често се пробутват през НИНКН някакви фалшификати и верони.
Ако минете по Главната, ще установите 21 сгради, които са за реставрация. Защо не се прави? Ами защото процедурите са убийствени, а нито държава, нито община помагат! Те по-скоро пречат и злобеят! Откъде знам ли? Ами….от ПЪРВА РЪКА!!! Дали е скъпо….сами си отговорете! Кой може да направи такава реставрация? Амииии……една шепа хора в България!!! Колко време трябва, за да се подготвят документите за реставрация? Около две години! За пари не говорим! А какво прави полиция, община и държава за идиотите, които шарат със спрейове по фасадите? Какво правят същите, за тези които пикаят, стискат и се друсат зад загражденията на такива обекти? АМИ НИЩО…. АБСОЛЮТНО НИЩО!!! Иначе събират данъци и лаят….ама нейсе!
