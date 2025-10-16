Голямата новина за предстоящото през 2026г. лято в Пловдив ще бъде съобщена тази вечер. Обратното броене приключва след няколко часа- точно в 21 часа промоутърската компания Fest Team ще разкрие кои големи имена от световната музикална сцена ще имат концерти под тепетата в топлите месеци на следващата година в новия мащабен фестивален формат, който организира.

Припомняме, че точно преди шест дни от Fest Team излязоха изненадващо със съблазнителен анонс- със специален сайт и още по-специален дизайн двигателите на Hills of rock обявиха проекта Phill good. Името му е ясна препратка към Филипопол. Но може и да е към една от култовите песни на мегапопулярна британска банда. Закачката подхранва въображението на меломаните и те вече заключиха, че именно въпросната група ще е сред хедлайнерите в новия формат.

„Имена, които със сигурност искаш да видиш. Място, на което ще се почувстваш добре. Следващото лято ще бъде незабравимо“, вдигнаха адреналина на феновете от Fest Team в анонса си преди шест дни. Кои ще са имената, ще разберем днес, точно в 21 часа.