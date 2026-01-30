Рецидивист бе задържан след като обра микробус

За броени часове служители на Шесто РУ разкриха автор на кражба от микробус на територията на пловдивския район „Източен“. Разследването им започнало вчера, когато постъпило съобщение, че през незаключена врата на превозното средство били задигнати различни инструменти за строително-ремонтни работи.

При организираните издирвателни и заградителни действия малко по-късно в полицейския арест бил отведен 38-годишен пловдивчанин, от когото са иззети откраднатите чужди вещи. Мъжът има предишни криминалистични регистрации и присъди. Изясняването на неговата съпричастност и към други подобни посегателства от началото на годината продължава. Води се досъдебно производство.