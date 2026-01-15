Решено: Финансово болната „Св. Мина“ ще тегли нов заем

Бездънната финансова яма МБАЛ „Св. Мина“ да глътне поредни стотици хиляди евро реши на днешната си сесия мнозинството в общински съвет. Местният парламент позволи на ръководството на очевидно страдащата от хронична парична недостатъчност общинска болница да изтегли нов заем от банкова институция в размер на 255 645 евро, с които да бъдат погасени разходи за заплати на медицинския персонал до март тази година.

Само преди три месеца съветниците подкрепиха предложение бившата Първа градска да изтегли кредит от 4 млн. лв. за ремонт на сградата и медицинско оборудване, а днес дойде поредната финансова инжекция, която, по думите на управителя на вечно губещото здравно заведение д-р Красимир Вальов, е единственият шанс за оцеляване на МБАЛ „Св. Мина“.

Точката в дневния ред предизвика скандал в пленарната зала, с повишаване на тон и призиви за оставката на ресорния зам.-кмет Иван Стоянов, както и за закриване на дирекция „Здравеопазване“. Веселин Маневски от ГЕРБ призова за разпускане на здравния отдел към общината, тъй като общинското здравеопазване, в лицето на „Св. Мина“ е в състояние на финансов колапс, като насочи упреците си към шефката на дирекцията Лилия Недева. Тя отговори, че се правят усилия за стабилизирането на бившата Първа градска болница и пример за това са третата смяна на управител на общинското заведение. И подчерта, че на днешната сесия се говори как да бъде вдигната на крака общинското АГ отделение на ул. „Весела“, което е част от „Св. Мина“.

Самият управител Красимир Вальов обясни, че този заем е нужен, тъй като болницата е притисната от разходите за заплати на екипа в АГ отделението, които по думите му многократно надвишавали парите от Здравната каса.

От ПП-ДБ изразиха недоумение как сектора на общинското здравеопазване е на системна загуба в Пловдив, докато бизнеса, свързан с лечебните заведения навсякъде е изключително печеливш.

30 съветника гласуваха „За“ новата финансова инжекция на губещата „Св. Мина“. И така вероятно до следващото подобно предложение.