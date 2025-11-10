НБ „Иван Вазов“ представя изложбата „Фантазен свят“

Преди по-малко от минута

Изложбата „Фантазен свят“ ще се открие на 11 ноември – вторник, от 16:00 ч. във фоайе „Изкуствотека“ на Пловдивската народна библиотека.

Авторът Алекс-Кристофър Александров (работещ под творческия псевдоним Клен Хипостес) е студент в Националната художествена академия в София.

„Фантазен свят“ е неговият най-нов проект, който представлява серия от картини, скулптури и текстилни творби, създадени в сътрудничество с поетесата Росица Нанкова. Всяка произведение е вдъхновено от нейна поетична миниатюра.

Изложбата ще остане в библиотеката до 28 ноември.

Вход свободен.