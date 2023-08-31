Прокуратурата иска постоянен арест за д-р Ненко Василев

Прокуратурата внесе искане за взимане на най-тежката мярка за неотклонение в Районен съд за задържания за схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни протоколи за прегледи за предписване на помощни средства за инвалиди д-р Ненко Василев. Държавното обвинение настоява да бъдат задържани в ареста още четирима от участниците в аферата-П.Н.К, З.С.Б, В.С.Н. и Р.С.К.
Доктор Ненко Василев е обвиняем по схемата за източване на НЗОК
Обвинението е, че в периода 12.07.2022 г. до 22.06.2023 г. обвиняемите в съучастие и като съизвършители са съставили официални документи с невярно съдържание за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания (7482 пациенти) без правно основание от бюджета на РЗОК – Пловдив за паричната сума от 700 211 лв.
Задържаните лекари „преглеждали“ дори покойници в аферата за източване на НЗОК
Очаквайте подробности от съдебното заседание
520 коментари
CanlД± casino oynamak isteyenler iГ§in kД±lavuz niteliДџinde bir site: п»їhttps://cassiteleri.us.org/# buraya tД±kla Nerede oynanД±r diye dГјЕџГјnmeyin. EditГ¶rlerimizin seГ§tiДџi casino siteleri listesi ile rahatГ§a oynayД±n. Detaylar linkte.
п»їHalo Slotter, cari situs slot yang mudah menang? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Deposit bisa pakai OVO tanpa potongan. Daftar sekarang: п»їBonaslot semoga maxwin.
Bu sene popÃ¼ler olan casino siteleri hangileri? CevabÄ± platformumuzda mevcuttur. Deneme bonusu veren siteleri ve gÃ¼ncel giriÅŸ linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Ä°ncelemek iÃ§in ï»¿siteyi incele kazanmaya baÅŸlayÄ±n.
Info slot gacor hari ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Website ini gampang menang dan resmi. Bonus new member menanti anda. Kunjungi: п»їBonaslot link alternatif dan menangkan.
Yeni Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtaranlar, doÄŸru yerdesiniz. Ä°ÅŸlÉ™k link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ oynamaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿https://pinupaz.jp.net/# burada qazancÄ±nÄ±z bol olsun.
Bocoran slot gacor malam ini: mainkan Gate of Olympus atau Mahjong Ways di Bonaslot. Situs ini anti rungkad dan aman. Bonus new member menanti anda. Akses link: ï»¿Bonaslot rtp dan menangkan.
Yeni Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtaranlar, bura baxa bilÉ™rsiniz. Bloklanmayan link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿Pin Up Azerbaijan qazancÄ±nÄ±z bol olsun.
Situs Bonaslot adalah bandar judi slot online terpercaya di Indonesia. Banyak member sudah mendapatkan Maxwin sensasional disini. Proses depo WD super cepat kilat. Situs resmi ï»¿Bonaslot rtp gas sekarang bosku.
CanlÄ± casino oynamak isteyenler iÃ§in kÄ±lavuz niteliÄŸinde bir site: ï»¿canlÄ± casino siteleri Hangi site gÃ¼venilir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. OnaylÄ± casino siteleri listesi ile sorunsuz oynayÄ±n. TÃ¼m liste linkte.
п»їHalo Bosku, lagi nyari situs slot yang mudah menang? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Deposit bisa pakai Pulsa tanpa potongan. Login disini: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# bonaslotind.us.com salam jackpot.