Красивото е заразно на ул. „Тодор Каблешков“

Ето какъв може и трябва да е подходът към старите сгради в сърцето на Пловдив

Красивото е заразно – с такова впечатление може да остане човек след финалните щрихи по старата сграда на кръстовището на улиците „Тодор Каблешков“ и „Пейо Яворов“ в Пловдив, която се ремонтираше дълго време и днес може да се насладим на новия ѝ вид. Жилищната сграда на Сахат тепе в непосредствена близост до главния вход на лятно кино „Орфей“ придоби новия си облик броени години след свой съсед на улица „Тодор Каблешков“ в посока Гроздовия пазар, която също е от по-добрите примери за реставрация в града.

Вековната къща е ремонтирата с впечатляващо внимание към детайла, близко до идеалното отношение към оригинала и използване на качествени материали, със съвсем малко нови авторски решения. Основният силует на сградата е перфектно запазен – ъгълът, корнизът и деликатните декоративни елементи. Единствените разлики от оригиналната сграда по уличната линия са цветовото решение в два цвята, вместо един – но в подходящи, а не ярки и крещящи тонове, както и обединяването на прозорците с тънки и едва забележими лентовидни орнаменти през етажите. Във всички останали детайли сградата е на 100% в своя автентичен вид към улицата.

Сградата е пореден пример за всеки инвеститор, че поддържането на старите сгради може да бъде в духа на съвремието и не само е възможно, а и създава усещането за много по-голяма стойност на постройката, като част от историческия град, а не поредната привнесена безвкусица без история.