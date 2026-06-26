АктуалноГрадътКриминалеНовини

Повдигнаха обвинение на агресивния тийн с тротинетката

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:38ч, петък, 26 юни, 2026
0 198 Преди по-малко от минута

Районна прокуратура повдигна обвинение на 17-годишния агресивен тийнейджър с тротинетка, ритнал в гръдния кош баща пред очите на детето му на Гребната база заради отправена забележка.

Той е обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди на 31-годишния мъж, чието видео от нападението взриви социалните мрежи. От прокуратурата съобщават, че непълнолетния К.Ч. е причинил болка и страдание на бащата, без разстройство на здравето.

Спрямо агресивния младеж е взета мярка за неотклонение „Под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:38ч, петък, 26 юни, 2026
0 198 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина