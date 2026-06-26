Районна прокуратура повдигна обвинение на 17-годишния агресивен тийнейджър с тротинетка, ритнал в гръдния кош баща пред очите на детето му на Гребната база заради отправена забележка.

Той е обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди на 31-годишния мъж, чието видео от нападението взриви социалните мрежи. От прокуратурата съобщават, че непълнолетния К.Ч. е причинил болка и страдание на бащата, без разстройство на здравето.

Спрямо агресивния младеж е взета мярка за неотклонение „Под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“.