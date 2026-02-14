Пиян и без книжка предизвика катастрофа с жертва и ранен

Поредна тежка катастрофа с жертва предизвика пиян и неправоспособен млад мъж. Този път окървавен е Подбалканския път, в района на село Розино.

Сигнал за челен удар с тежко пострадали е получен минути след полунощ днес на тел. 112. Според предварителната информация в района на Розино Мерцедес навлязъл в насрещното движение и ударил Форд. От пристигналите спешни медици е констатирана смъртта на водача на втората кола, а негов спътник е откаран в болница в критично състояние.

Лекарски прегледи се извършват и на 23-годишния шофьор на Мерцедеса. Установено е, че той е неправоспособен, а пробата му с дрегер отчела наличие на алкохол около 1.6 промила.

Местопроизшествието е запазено от служители на РУ-Карлово, направен е оглед. Причините и обстоятелствата около пътния инцидент се разследват.