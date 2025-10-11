Пет български университета в световната класация на THE. ПУ е там също
Пловдивската Алма Матер отново е сред най-оценените висши училища у нас, според Times Higher Education World University Rankings 2026
Пет български университета влизат в новото издание на Times Higher Education World University Rankings 2026 – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – София, Техническият университет – София и Тракийският университет.
От българските висши училища единствено Медицинският университет – София е позициониран по-високо – в диапазона 1201–1500, докато останалите четири са в групата 1501+, показват данните на Times Higher Education. В коментарите там се отбелязва, че от друга страна, Софийският университет, въпреки историческия си статут и мащаб, все още се движи в класацията 1501+ на THE.
Според анализа, всички пет университета имат сходни средни оценки, но се различават по показатели като преподаване, научна дейност, цитируемост и международно сътрудничество. За студенти, които търсят качествено образование с международна репутация, представянето по отделни показатели (цитируемост, международни партньорства, ресурси) може да бъде по-смислен критерий от самия ранг 1501+, коментират специалистите.
В публикация в социалните мрежи Пловдивският университет отбеляза, че присъствието му за пореден път в класацията е доказателство за устойчивото развитие и видимостта на българските университети на глобалната академична карта.
В тазгодишното издание на класацията участват 2191 университета от 115 държави, а само в Европа те надхвърлят 6000.
Фактът, че само пет български университета се нареждат сред повече от 2000 институции в класацията, подчертава предизвикателството пред националната академична сцена да развие международна конкурентоспособност.
Университетите, които искат да подобрят своите позиции, би трябвало да инвестират в научни изследвания, публикации, международна мобилност и видимост – области, които често правят разликата в глобални класации.
